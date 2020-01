Odroid-Go Advance : Une mini console de jeu sous Ubuntu

Par Pierre Lecourt

Vous vous souvenez de la Odroid-Go ? La console portable de Hardkernel avait fait l’objet d’une commande groupée par mes soins sur le blog. Elle proposait une interface classique de console type Gameboy et une émulation très complète au travers d’une solution ESP32.

En 2020, Hardkernel revient avec une solution baptisée Odroid-Go Advance qui change à la fois la forme mais également le fond puisque la nouvelle console embarque désormais un SoC ARM plus classique. Il s’agit d’un Rockchip RK3326, une solution quadruple coeur ARM Cortex-A35 cadencée à 1.3 GHz et accompagnée d’un circuit graphique Mali-G31 MP2. L’ensemble est accompagné d’un gigaoctet de mémoire vive DDR3L et de 16 Mo de stockage flash. Evidemment, la Odroid-Go Advance propose un lecteur de cartes MicroSDXC pour embarquer plus de stockage.

Ce changement de puce permet à la nouvelle solution de proposer une compatibilité Ubuntu 18.04 baptisée sur un noyau 4.4.189. Pour l’émulation de jeux, la solution retenue est EmulationStation qui devrait permettre à la Odroid-GO Advance de lancer de nombreux émulateurs de vieilles consoles. Au menu, on retrouvera donc les PlayStation de Sony mais également de nombreuses solutions Nintendo comme les NES, SNES, GB, GBA et GBC. Les Atari, Sega CD, Sega MS et audre Mega Drive sont également au menu.

L’affichage se fait sur un écran 3.5″ en 480 x 320 pixels intégré dans un format qui rappelle la Gameboy Micro de Nintendo. L’écran est coincé entre une croix directionnelle à gauche et une série de quatre boutons à droite. Un mini joystick est également présent en bas à gauche ainsi que des gâchettes au dessus des côtés de la solution.

Les Kits sont sans soudure et se montent facilement en suivant le guide fourni

Un unique haut parleur délivre un son mono mais un port jack stéréo est présent pour brancher facilement un casque. Un port USB 2.0 est également présent ainsi que 10 broches permettant d’accéder à divers GPIO. A l’intérieur, on retrouvera une batterie 3000 mAh en 3.7 Volts qui devrait offrir selon Hardkernel une dizaine d’heures de jeu .

Prévue pour une commercialisation dès la fin de ce mois de Janvier à 55$ en kit, la solution mesure 15.5 cm de large pour 7.2 cm de haut et 2 cm d’épaisseur. Elle pèse 170 grammes.

Source : CNX-Software