Les Amazon Kindle accepteront bientôt le format EPUB

Par Pierre Lecourt

La bataille aura duré longtemps, très longtemps. Depuis que la première Amazon Kindle est apparue, elles ont toujours refusé de prendre en charge le format EPUB. Le type de fichiers pourtant le plus populaire pour l’échange de livres numériques. Et on peut le comprendre, le nerf de la guerre pour Amazon a toujours été de coincer les acheteurs de ses Kindle dans son magasin de livres maison.

La marque a été la première a véritablement démocratiser le prix des liseuses à grande échelle avec ses Kindle. Un rabais consenti sur l’objet dans la perspective de ventes futures de livres via son magasin en ligne. Les deux éléments étaient étroitement liés. En refusant l’EPUB, Amazon se garantissait un cheptel de liseuses qu’il savait forcément rémunérateur dans la durée.

D’ici la fin de l’année, donc, les Kindle pourront prendre en charge les fichiers .EPUB et les traiter comme tous les autres formats pris en charge par la liseuse. Une gestion plus simple et transparente qui va permettre de piocher directement dans de nombreux fonds de livres numériques – notamment les livres libres de droits comme ce que proposent des sites comme ebooksgratuits.com et de les expédier vers sa liseuse.

Reste à savoir si cette apparition signe un changement plus profond du distributeur. Est-ce que dans le futur des EPUB seront directement disponibles dans la librairie d’Amazon ou est*ce que cela sera réservé à des ajouts en dehors de balises du site ?

En attendant, si vous souhaitez utiliser un EPUB dés aujourd’hui avec votre liseuse, il reste encore et toujours la possibilité d’installer l’indispensable logiciel Calibre qui se chargera de transformer ces fichiers non autorisés en des livres numériques tout à fait exploitables sur Kindle.

Source : goodereader.com