Hisense A5C, un smartphone à encre électronique couleur

Par Pierre Lecourt

Le Hisense A5C est la suite de la précédente proposition de la marque, le A5 qui propose déjà une dalle à encre électronique mais uniquement en niveaux de gris. Ce nouveau modèle introduit la couleur sur une base technique identique grâce à une dalle à encre numérique signée Unisoc.



Comme pour le précédent modèle, le constructeur s’appuie sur une solution ARM signée Qualcomm avec un Snapdragon 439. On retrouve également les 4 Go de mémoire vive et les 32 Go de stockage. Prévu pour la fin du mois d’Août prochain, le HiSense A5C changera donc surtout par l’apparition d’un écran à encre numérique couleur. Une solution qui permettra une lecture agréable de vos données même en extérieur mais n’aura pas la réactivité d’un écran LCD pour afficher vos données. Impossible de s’en servir pour regarder une vidéo correctement mais parfait pour lire des livres numériques sans entamer la batterie.

Le Hisense A5C proposera deux capteurs photo avec un 13 mégapixels au dos et un 5 MP en façade, une batterie 4000 mAh. Il affichera pas moins de 4096 couleurs différentes… Ce qui mérite un petit éclaircissement. Là où HiSense et les fabricants d’écran de ce type voient plein de couleurs, vous risquez, quant à vous, de ne voir que quelques tons plus ou moins frais. Les coloris présentés pour le moment par ces dispositifs sont assez lavés et souvent assez proches les uns des autres. Vous risquez de voir les rouges annoncés moins rouges qu’espérés et pareillement pour toute la gamme de couleurs. Cela ne veut pas dire que ces écrans ne sont pas intéressants, juste que la couleur présentée ne sera pas celle d’un écran classique.

Les avantages sont donc à chercher ailleurs. Si la lecture de BD sera possible, elle ne sera pas aussi belle que celle proposée par un IPS plus fatiguant. Par contre, pour lire des documents techniques, des textes ou la couleur peut être importante en particulier pour des schémas, cette nouvelle référence a tout son intérêt.

Ceux à la recherche d’un smartphone avec une très bonne autonomie pourraient être interessés. Le Hisense A5C offrira 62 heures d’utilisation avec le rétroéclairage activé. Et environ 93 heures éteint. Sans compter le fait que des données affichées à l’écran une fois l’engin éteint seront toujours visibles sans entamer la batterie. Un QR Code peut ainsi rester affiché des heures sans problèmes, ce qui peut s’avérer pratique par les temps qui courent.

Ce nouveau modèle lancé fin Août en Asie sera secondé par deux autres smartphones autour du même concept prévu plus tard encore dans l’année. Le Hisense A5 Pro qui restera en niveaux de gris et le Hisense A5 Pro CC qui sera également avec un écran encre numérique couleur.

Les deux proposeront la même diagonale d’écran de 5.84″ mais changeront de SoC avec l’emploi d’un Unisoc T610, un 8 coeurs composé de deux Cortex-A75 cadencés à 1.8 GHz et 6 Cortex-A55 à 1.8 GHZ. Le tout secondé par un Mali-G52MP2 et 4 Go de mémoire.

Le modèle niveaux de gris proposera 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Le modèle couleur sera également disponible en version 6/128 Go. Le reste des éléments techniques seront identiques sauf que ces nouvelles versions proposeront un détecteur d’empreintes et un module NFC. Les prix devraient osciller entre 1599 Yuans (210€) pour le Hisense A5 Pro Classic et de 1799 Yuans (235€) à 1999 (261€) Yuans pour le HiSense A5 Pro CC couleur.

Source : Liliputing