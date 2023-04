E ink et Sharp vont proposer des affiches à encre numérique

Par Pierre Lecourt

Le fabricant d’affichages à encre numérique E Ink veut mettre sur le marché des « posters » employant sa technologie. En s’associant avec Sharp il y a trois ans, la marque avait l’ambition de populariser un format d’affiches de ce type. En niveaux de gris, capables de changer d’image à la volée facilement. Depuis quelques années le constructeur propose donc des prototypes sur différents salons et se décide enfin à sauter le pas d’une commercialisation.



Un premier modèle, de 42 pouces, sera vendus par Sharp – pour rappel, E Ink ne fabrique que des écrans mais ne propose pas de produits commerciaux en direct – pour ce début avril sur le marché japonais. Ce produit permettra de programmer différents contenus statiques et de les afficher comme des photos noir et blanc, des gravures ou des dessins au trait. Le gros avantage technique de cette solution, outre qu’elle peut varier d’affichage à la volée, c’est évidemment sa tolérance à la luminosité ambiante. Plutôt que de rendre l’image moins visible, cela renforce au contraire son contraste. Autre élément important, entre chaque changement d’image la solution ne consomme absolument rien en terme d’énergie.

Décrit comme fin et léger, l’écran signé Sharp n’est pour autant pas destiné aux particuliers. On n’a aucune idée des tarifs proposés mais je doute que l’objet soit facilement accessible pour un particulier. L’idée est de permettre à Sharp de proposer des affichages numériques différents des écrans LCD classiques. Plus économes en énergie mais également plus lisibles. La finesse de cette offre et son format pratique peuvent également permettre une intégration plus facile.

E Ink en profite pour annoncer des chiffres en terme de consommation en Co2 de ses produits à encre numérique. Selon des études menées par la marque elle même, l’emploi d’un écran de ce type par rapport à un affichage papier a des avantages. Bien entendu, la méthode de calcul est mise en perspective par la marque par rapport à ses besoins de communication. E Ink prend comme point de comparaison les six cent millions d’étiquettes à encre électroniques qu’elle a vendues dans le monde depuis 7 ans. Et compare leur émission par rapport à un format papier qui rendrait le même service d’affichage d’informations : prix, référence de stockage ou autre. En estimant un changement d’information à la volée 4 fois par jour par rapport à un changement d’étiquette papier au même rythme, les modules E Ink sont loin devant en terme de consommation de CO2.

Reste que ce calcul est un peu biaisé. Si il prend bien en compte les couts en Co2 de la fabrication de ces étiquettes, je doute qu’il soit en mesure de calculer tous les éléments liés à leur transport et leur installation. Mais même en passant sur ce « détail », il reste quelques éléments un peu tordus dans cette comparaison. D’abord le fait que les six cent millions de ces étiquettes électroniques vendues n’aient jamais eu besoin d’être remplacées depuis sept ans. Entre la casse, l’usure et les autres évènements liés à une présentation au public, le marché de ces micro affichages doit subir un taux de panne important. Je doute que les industriels qui les emploient les passent au recyclage systématiquement. Le pourcentage des six cent millions d’unités envoyées à la benne doit être important.

Autre point technique, personne ne remplace le prix d’un affichage papier quatre fois par jour, cela n’existe pas. Imaginez un supermarché ou une simple pharmacie qui irait changer le tarif de tous ses produits en jonglant quatre fois par jour avec les étiquettes de toutes les références. Ce serait un cauchemar de mise en place et de gestion. E Ink a donc un petit peu tordu les usages pour rendre sa technologie plus « propre » en terme de consommation de CO2. Mais il semble évident qu’un appareil électronique contenant une batterie sera toujours difficile à rattraper en terme d’empreinte carbone par rapport à un petit bout de papier.

Cela dit, le format a du sens, je ne remet pas en cause sa pertinence. J’avoue que je serais beaucoup moins agressé par une pub me demandant de faire des économies d’énergie projetée sur un écran E Ink que celles actuellement proposées au travers d’écrans géants et répétées à l’infini.